Associação do Caminho Real da Madeira assinalou 2.º aniversário

A Associação do Caminho Real da Madeira (ACRM) assinalou hoje o segundo aniversário, com uma caminhada pelo Caminho Real 23, na freguesia do Caniço. O percurso de aproximadamente 7 km juntou mais de uma centena de caminheiros, com idades compreendidas entre os 8 aos 83 anos, num passeio que aliou a actividade física ligeira à componente cultural e histórica, em contexto urbano e semiurbano.

Segundo o presidente da Associação, ao longo do percurso “foi possível explorar algum do património edificado da freguesia, como a Capela da Consolação (1591), no sítio da Quinta, o relógio e o moinho de água, no sítio da Azenha, a igreja Matriz do Caniço (1783), dedicada a São Lourenço e Santo Antão, a Empresa de Automóveis do Caniço, com dois autocarros clássicos restaurados a apelar à memória dos caminheiros com maior experiência de vida, e a Mercearia do Noé, a resgatar o imaginário do grupo para outros tempos. Já a paragem na Capela da Mãe de Deus (1536), um templo mariano único, contou com uma descrição apaixonada do enquadramento histórico e arquitectónico pela voz do prof. Emanuel Gaspar”, salientou Miguel Silva Gouveia.

A chegada ao Forte do Porto Novo (1827), foi feita sob alguma chuva que não demoveu os entusiastas do Caminho Real, de assistir ao concerto do Tiago Sena Silva neste local. A ocasião permitiu para “constatar a força motriz da identidade madeirense, onde a vontade suplanta qualquer adversidade”, destacou o líder da Associação do caminho Real da Madeira.

Os parabéns foram cantados pelos participantes no final da iniciativa, com bolo de aniversário.

Associação cresce e consolida-se

Com dois anos de existência, a ACRM conta com 72 sócios e uma rede que suplanta as quatro dezenas de parceiros por toda a ilha, assumindo um papel activo na divulgação, valorização e preservação dos caminhos reais da Madeira. A próxima actividade está prevista para a semana anterior à Páscoa, com a III Volta à Madeira pelo Caminho Real 23.