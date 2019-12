Associação de Deficientes entregou cadeira de rodas numa escola do Caniço

A Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira e Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites entregou hoje, dia 5 de Dezembro, uma cadeira de rodas manual a um associado com mobilidade reduzida, na Escola Básica do 1º Ciclo com PréEscolar do Caniço

Trata-se da quarta cadeira de rodas manual entregue por aquela escola, que há vários anos tem apoiado a campanha ‘Dê Uma Tampa à Indiferença’.

Durante a entrega, o presidente da associação, Filipe Rebelo, ressalvou o facto de que cada entrega de material de apoio é mais um passo numa luta para assegurar os direitos das pessoas com necessidades especiais. “Pois a acessibilidade é um direito, e não um luxo” e a “associação luta diariamente para alcançar os direitos e a dignidade de todas as pessoas com limitações”.

A associação agradece a todos os que continuam a recolher tampas de plástico, em especial às crianças da Escola do Caniço, suas famílias, professores e funcionários, apelando a que continuem a realizar estas recolhas, pois “este contributo é fundamental para a campanha”.

Além do presidente da associação, esteve também presente a direcção da escola e o presidente da Junta de Freguesia de do Caniço.