Assembleia Municipal do Funchal aprova empréstimo de curto prazo no valor de 3 milhões

Já decorre a reunião da Assembleia Municipal do Funchal que prossegue a discussão da ordem de trabalhos da sessão iniciada antes do Carnaval.

Antes da discussão dos pontos da ordem de trabalhos, Sérgio Abreu voltou a questionar a decisão da Mesa de impedir alguns deputados da coligação Confiança de votar decisões relativas à empresa Frente Mar, onde são funcionários. O mesmo fez Duarte Caldeira, também do PS.

Os socialistas já pediram um parecer sobre a eventual incompatibilidade dos deputados municipais.

A assembleia já aprovou, apenas com as abstenções de MPT e PTP, um empréstimo de curto prazo no valor de 3 milhões de euros. Miguel Gouveia, vice-presidente da CMF, esclareceu que este é um empréstimo de “segurança” de tesouraria que, nos dois últimos anos, nem sequer foi utilizado.