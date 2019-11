Assembleia Legislativa da Madeira comemora 43.º aniversário com lançamento da colecção de jóias 600 anos

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira comemora o seu 43.º aniversário no próximo dia 4 de Dezembro (quarta-feira) a partir das 18 horas.

O programa das festividades arranca pelas 18h15, com a sessão de abertura bem como a inauguração da exposição fotográfica “Outro tempo da mesma pele”.

Pelas 18h25 acontece o lançamento da colecção de jóias 600 anos (60 pares de botões de punho) da autoria do investigador João Baptista Pereira da Silva

As 18h40 e 18h55 estão agendadas duas conferências subordinadas aos temas “Da Alfândega Velha à Alfândega Nova” proferida pelo director da Alfândega do Funchal João Paulo de Nóbrega Matias e “Do Poder à Política: Parlamento, Democracia e Autonomia para o século XXI, proferido pelo director da revista Islenha, o historiador Marcelino de Castro.

às 19h15 haverá música com um conderto protagonizado pelo combos de Jazz do Conservatório da Madeira, enquanto às 19h45 as comemorações encerram com o habitual Madeira de Honra.