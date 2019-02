Arruamento da consulta externa do Hospital Dr. Nélio Mendonça encerrado a partir de sexta-feira

A partir do próximo dia 01 de Março, sexta-feira, e por um período que se estima de seis semanas, será encerrado o arruamento em frente à Consulta Externa, devido ao início dos trabalhos de montagem da cobertura das consultas externas do Hospital Dr. Nélio Mendonça, informou o SESARAM através de comunicado enviado para as redacções.

O Serviço de Saúde da RAM explica que “não poderá ser utilizada a actual entrada da consulta cxterna, pelo que, em alternativa, ao nível do rés-do-chão deverá ser utilizada a entrada da Medicina Nuclear e/ou a entrada para os serviços de Imagiologia/Banco de Sangue”.

Já o acesso para a Câmara Hiperbárica, no 1º piso, será mantido.

O acesso automóvel ao Hospital de Dia da Hemato-Oncologia, Medicina Legal, Cozinha e Morgue deverá ser efectuado ou pelo arruamento de acesso ao serviço de Urgência (para quem vem da Avenida Luís de Camões), ou pela portaria B (entrada em frente a escola, para quem vem da Rua das Maravilhas), invertendo a marcha em frente à cozinha.