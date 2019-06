ARM e grupo Sousa assinaram protocolo para a promoção de boas práticas ambientais

A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e o Grupo Sousa assinaram, hoje, dia 28 de Junho, um protocolo de cooperação para a divulgação das campanhas de sensibilização da ARM a bordo do navio Lobo Marinho, bem como no Terminal do Funchal da Porto Santo Line, com o objectivo de promover as boas práticas ambientais.

Esta iniciativa insere-se no âmbito da política de responsabilidade social de ambas as entidades, e vem reforçar o trabalho de educação ambiental da ARM, tendo em vista a consciencialização e sensibilização da população para a necessidade da poupança de água, para o não abandono dos resíduos e para a sua correcta separação e encaminhamento.

No âmbito deste protocolo a ARM disponibilizou materiais de sensibilização relativos às suas campanhas, nomeadamente da acção de divulgação do serviço gratuito de recolha de monos e verdes da ARM: ‘Não queremos ser abandonados!’, da campanha para a separação dos resíduos e correta deposição nos ecopontos: ‘Reciclar faz bem ao Planeta!’ e da campanha para a poupança de água: ‘Não deite o futuro por água abaixo. Poupe água’, bem como de outras campanhas promovidas por esta empresa com o mesmo objectivo de sensibilização.

Os materiais cedidos pela ARM serão divulgados durante as viagens do navio ‘Lobo Marinho’, nomeadamente através da emissão de spots (vídeos de sensibilização) no circuito interno de televisão do navio, e colocação de material de divulgação no terminal de passageiros do Funchal.