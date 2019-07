AREAM promove sessões de esclarecimento sobre apoios FEDER

No próximo dia 16 de Julho, a AREAM – Agência Regional de Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira vai promover sessões de esclarecimento sobre os apoios FEDER para investimentos em eficiência energética e energias renováveis, decorrendo esta iniciativa no âmbito do projecto RESOR – ‘Apoiar a eficiência energética e as energias renováveis em ilhas Europeias e regiões ultraperiféricas’, co-financiado pelo Programa Interreg Europe.

As sessões de apresentação e esclarecimento de dúvidas sobre a componente energia do sistema de incentivos ‘Valorizar 2020’ irão decorrer às 9, 11, 14 e 16 horas, nas instalações da AREAM, no edifício do Madeira Tecnopolo, e têm como público alvo o sector empresarial da RAM, incluindo empresas fornecedoras de soluções de eficiência energética e tecnologias de energias renováveis, e consultores financeiros que apoiam as empresas na instrução de candidaturas. O número de participantes é limitado, sendo necessária a inscrição prévia através do email [email protected], com referência à sessão pretendida.