APPDA-Madeira convida entidades a iluminaram-se de azul pelo autismo

Amanhã, dia 2 de Abril, assinala-se o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo (World Autism Awareness Day). A efeméride, instituída em 2007 pelas Nações Unidas (ONU), tem como o objectivo de dar a conhecer à população a temática do autismo, de forma a reduzir a discriminação e o preconceito.

Durante todo o mês de Abril, a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira (APPDA-Madeira) irá comemorar a data com diversos eventos, actividades, formações e acções de sensibilização, pretendendo consciencializar e desmistificar o autismo.

No âmbito estas comemorações, a APPDA-Madeira deixa um convite às entidades públicas e privadas regionais: aderir à iniciativa ‘Light it up Blue’ (’Iluminar-se de Azul’), que acontece a nível mundial no dia 2 de Abril, iluminando os seus monumentos com luzes azuis.A cor azul simboliza o facto de o autismo ter maior incidência nos meninos.

A APPDA-Madeira apoia crianças, jovens e adultos com perturbações do desenvolvimento e autismo, com base numa equipa multidisciplinar com diversas terapias como, psicomotricidade, musicoterapia, psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia, apoio psicopedagógico, terapia aquática e serviço social.

Para o futuro destes jovens, a APPDA-Madeira criou um centro de actividades diárias (CAD), coordenado por uma psicóloga, destinado a jovens adultos com autismo e visa promover o processo de desenvolvimento pessoal, autonomia, inclusão social e inserção o mundo laboral, através de um vasto leque de actividades da vida diária, socioculturais, pedagógicas e profissionais. O CAD, prepara para a vida adulta, através do treino de competências para as actividades da vida diária e insere e acompanha os jovens adultos no mundo laboral em parceria com entidades públicas e privadas para integrar os jovens no trabalho, nomeadamente neste momento o Grupo Pestana e a Escola Dr. Horácio Bento Gouveia.

“Queremos mudar a forma como o mundo vê o autismo”, é este o mote da APPDA-Madeira, que através de uma intervenção precoce prepara os jovens autistas para a vida adulta e acompanha-os ao longo da vida.