‘Apoiantes’ aplaudem Rafael Macedo e criticam Bastonário da Ordem dos Médicos. Veja o vídeo

O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, esteve reunido, esta manhã, com o médico Rafael Macedo na sede do Conselho Regional da Ordem dos Médicos. À chegada e à saída do edifício, localizado nas imediações do Jardim Municipal do Funchal, foram recebidos de formas distintas. Enquanto Rafael Macedo foi aplaudido e os populares gritavam pelo seu nome, Miguel Guimarães foi recebido com críticas.

O Bastonário foi ouvido hoje na Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito do inquérito ao funcionamento da unidade de Medicina Nuclear do SESARAM.

De recordar ainda que, também esta manhã, Alexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, e Miguel Guimarães assumiram que a Ordem dos Médicos tudo fará para que os processos contra Rafael Macedo tenham um fim rápido. As declarações foram proferidas após uma reunião com um conjunto de médicos do SESARAM, na biblioteca do Hospital Dr. Nélio Mendonça