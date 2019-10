Antigo director do BES na Madeira fica livre para sair do país

O antigo director do Banco Espírito Santo (BES) na Madeira, João Alexandre da Silva, deixou de ser obrigado de apresentar-se todas as semanas na Polícia e pode viajar para fora do país sem limite de tempo, designadamente para o Dubai, onde tem a sua residência. Este é o resultado prático de uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que na passada quinta-feira deu razão a um recurso do gestor bancário madeirense e revogou as medidas de coacção que o mesmo se encontrava sujeito.

De acordo com o acórdão assinado pelas juízas desembargadoras Margarida Vieira de Almeida e Maria da Luz Batista, “não é possível continuar a impor medidas cautelares ao recorrente” uma vez que o inquérito já decorre há 4 anos e ainda não foi deduzida acusação.

Recorde-se que João Alexandre da Silva já esteve em prisão domiciliária entre 28 de Junho de 2017 e 17 de Maio de Maio de 2018. Nesta última data foi restituído à liberdade mas ficou com o passaporte apreendido e obrigado a apresentações semanais na Polícia. No âmbito à investigação aos negócios do grupo Espírito Santo, o antigo gestor bancário é suspeito de ter participado em actos de corrupção de dirigentes políticos na Venezuela.