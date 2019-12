Antiga estudante da UMa agraciada com Menção Honrosa em concurso nacional

Andreia Brazão Santos, antiga estudante de Psicologia da Universidade da Madeira (UMa), foi agraciada com Menção Honrosa no âmbito do Prémio de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas – Maria Cândida da Cunha 2019, pela tese de mestrado, ‘Formação superior e inserção laboral de alunos com necessidades especiais: Estudo de caso numa universidade portuguesa’.

A dissertação foi desenvolvida no âmbito do 2.º ciclo em Psicologia da Educação da UMa, sob a orientação de Ana Antunes, docente da Faculdade de Artes e Humanidades. No estudo que desenvolveu, Andreia Santos procurou, através de um estudo de caso colectivo, compreender de que forma a frequência de ensino superior facilitou o processo de inclusão social através da qualificação para a integração no mercado de trabalho.

A cerimónia de entrega de prémios realizou-se no passado dia 3 de Dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, no Convento de São Francisco, em Santarém.

O prémio Maria Cândida da Cunha é promovido pelo Instituto Nacional para a Reabilitação e pretende contribuir para o desenvolvimento do conhecimento sobre deficiência e reabilitação.