Aniversário natalícia da Madre Virgínia Brites da Paixão assinalado com eucaristias e conferência

O Grupo de Oração pela Beatificação da Madre Virgínia Brites da Paixão, mais conhecida, em toda a Diocese do Funchal, pela ‘Santa Freirinha do Lombo dos Aguiares’, assinala, no próximo dia 24 de Outubro, o seu aniversário natalício, com uma missa comemorativa no Mosteiro de Santo António, no Lombo dos Aguiares, pelas 19 horas.

Logo depois, a 26 de Outubro, será celebrada nova eucaristia, na Igreja da Paróquia da Visitação, pelas 17 horas, seguida de uma Conferência proferida por Frei Luís de Sousa, franciscano, e de uma visita à Exposição de quadros sobre a vida da Madre Virgínia, intitulada ‘Uma proposta de vida um caminho para Deus’.

As celebrações das missas estão a cargo do Rev. Padre Fábio Ferreira, Pároco da Paróquia da Visitação.