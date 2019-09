Alunos sentem-se “acarinhados” na Universidade da Madeira

A Universidade da Madeira (UMA) deu hoje as boas vindas aos novos estudantes.

De acordo com Elsie Santos, docente e membro da organização da recepção aos alunos da UMa, esta iniciativa tem como objectivo fazer com que os alunos “não se sintam perdidos” nesta nova fase das suas vidas.

Todos os anos, a UMa costuma realizar este género de iniciativas e garantiu que o feed-back tem sido positivo, até porque os alunos sentem-se “acarinhados”.

Tudo começou às 9 horas, com o registo de participantes, na entrada do Campus da Penteada, seguindo-se, pelas 9h30, uma reunião com os respectivos presidentes das Faculdades/Escolas Superiores, coordenadores de Departamento/Áreas Científicas, directores de curso, e docentes e estudantes dos conselhos de curso, seguida de uma visita ao Campus da Penteada.

Pelas 11 horas, o Reitor da UMa, José Carmo, recebeu os novos alunos na Quinta de S. Roque, num momento de convívio e confraternização, onde foi servido um lanche.

O DIÁRIO esteve à conversa com alguns alunos, que se mostraram entusiasmados e nervosos com esta nova etapa.

Saiba mais na edição impressa de amanhã, dia 14 de Setembro.