Alunos madeirenses participaram no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos

Pelo segundo ano consecutivo, as escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM) participam no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM), com resultados de destaque.

A 15.ª edição destas competições ocorreu esta sexta-feira, 29 de Março, no concelho da Maia, no Porto. Para lá convergiram 380 escolas de todo o país, juntando cerca de 1857 participantes, acompanhados por centenas de professores e familiares, apoiados pela organização composta por professores e alunos do agrupamento de escolas de Pedrouços.

Na Madeira, este projecto da Direcção Regional da Educação, sob a coordenação da professora Márcia Temtem e do professor Henrique Flores é designado por Campeonato Regional de Jogos Matemáticos (CRJM) e está a ser desenvolvido no 1.° e no 2.° Ciclo, em mais de 100 escolas dos 11 concelhos.

No ano passado, a Madeira levou três alunos do 1.° Ciclo ao 14º CNJM e neste ano incluiu outros três do 2.° Ciclo.

Várias escolas participaram na edição deste ano. O Jogo Semáforo foi desenvolvido pela Escola Básica da Ponta Delgada e Boaventura. Já o Jogo Gatos e Cães foi feito pela Escola Básica da Ribeira Brava, enquanto que o Jogo Rastros foi realizado pela Escola Básica Eng. Luís Santos Costa.

Do 2.º Ciclo participaram a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, a Escola Básica 2+3 do Estreito de Câmara de Lobos e a Escola Básica 2+3 Cónego João Jacinto Gonçalves Andrade, no Campanário.

João Salvador Jesus Gonçalves, aluno do 3.° Ano da EB1/PE e Creche Eng. Luís Santos Costa conseguiu trazer para a RAM o 1.° lugar do pódio, na Competição RASTROS. Os restantes alunos madeirenses premiados ocuparam os seguintes lugares:

1.° Ciclo: Semáforo: Ricardo Freitas, 10° lugar

Gatos e Cães: Mateus Garanito, 6.° lugar

2.° Ciclo: Gatos e Cães: Gustavo Fernandes, 5.° lugar

Rastros: Tatiana Gomes, 6.° lugar -

Produto: Cristiano Gonçalves, 8.° Lugar