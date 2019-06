Alunos da UMa apresentam trabalhos no III Encontro de Linguística: Sociedades e Culturas

Os estudantes do mestrado em Linguística: Sociedades e Culturas da Universidade da Madeira apresentam, esta quinta-feira, 27 de Junho, alguns dos seus trabalhos de investigação no III Encontro de Linguística: Sociedades e Culturas.

O Encontro é dedicado ao tema das ‘Linguagens em Diálogo’ e irá decorrer no Anfiteatro 5, no piso 3 do Campus da Penteada, a partir das 18 horas. As temáticas tratadas, nas áreas da Pragmática, Discurso e Cognição, Sociolinguística, Variação Geográfica e Sociocultural da Língua Portuguesa e Sociedades e Culturas insulares, espelham o grande interesse linguístico, social e cultural destes estudos, refere a Universidade da Madeira.

A comunicação inaugural será proferida por Alexandra Nunes sobre os ‘Mecanismos de humor no Re-nhau-nhau-a comunicação multimodal, a ironia, os actos ameaçadores de face e os actos ilocutórios: análise de caricaturas de Harry Hinton e Graham Blandy entre 1934 a 1948’. Segue-se a intervenção de Marília Sousa, com um ‘Breve estudo sobre o uso do provérbio ‘muita parra e pouca uva’ como metáfora” e de Tânia Martins, com “As alcunhas na freguesia e concelho de Machico: património linguístico e sociocultural’.

A finalizar o encontro, Marlene Macedo e António Gonçalves irão abordar, respetivamente, os temas ‘Produção de uma Paisagem Linguística em Espaços Públicos e Comerciais na Ilha da Madeira’ e ‘O aplicativo informático ‘Da Madeira para o Mundo’: (re)conhecimento e uso de regionalismos madeirenses exclusivos e não-exclusivos por falantes da Madeira migrantes e seus descendentes nascidos noutras regiões e países’.

Com entrada livre, esta iniciativa está aberta à comunidade académica e ao público em geral.

Confere certificado de presença a todos os participantes.