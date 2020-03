Alunos da Francisco Franco já se podem inscrever nos exames nacionais

A Escola Secundária Francisco Franco emitiu um comunicado em que informa os seus alunos sobre as inscrições nos exames nacionais.

O conselho executivo procura acalmar os mais de 1.000 alunos que, nos últimos dias estiveram impossibilitados de fazer as inscrições devido à suspensão das actividades lectivas.

Seguindo as orientações do Júri Nacional de Exames, os alunos de 11.º e 12.º anos que frequentam a Escola Secundária de Francisco Franco já podem inscrever-se nos exames, tendo em conta o seguinte procedimento:

1. A data para inscrição nos exames nacionais prolonga-se até 3 de abril.

2. Os alunos ou os seus encarregados de educação descarregam o boletim de inscrição (presente no site da escola), que se encontra em formato editável.

3. Preenchem o boletim [há um link para ‘instruções’, ‘tabela de cursos’ e ‘lista de códigos de disciplinas’, igualmente no site da escola].

4. Depois de preenchido, guardam cópia digital e imprimem para posterior entrega (ver ponto 8)

5. Seguidamente, a partir do email do aluno (os alunos têm de usar o email institucional da escola – [email protected]), enviam o boletim de inscrição devidamente preenchido (a assinatura não é necessária nesta fase) para o email criado para o efeito [email protected]

6. A escola, em tempo oportuno, confirma a recepção do correio electrónico enviado.

7. No caso de haver alguma desconformidade na inscrição, a escola contacta o aluno para as necessárias correcções (daí a importância de ser usado o email escolar do aluno para facilitar o contacto).

8. Quando o prazo de suspensão da actividade lectiva presencial acabar, os alunos que procederam à inscrição, através do correio electrónico, entregam o boletim de inscrição enviado por email, assinado (ver ponto 4), e efectuam o pagamento de encargos de inscrição, se aplicável.

9. Quem procedeu à inscrição nos dias 11, 12 e 13 de março (15 turmas), seguindo a calendarização que a escola tinha estabelecido, tem o seu processo de inscrição concluído.

O site da escola deve ser seguindo com regularidade:

http://escolas.madeira-edu.pt/esffranco/Entrada/tabid/14719/Default.aspx