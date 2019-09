Altice cria 100 novos postos de trabalho na Madeira

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, visitou, há pouco, as novas instalações do Call Center da Altice na Madeira, no Edifício Altice Madeira, na Avenida Zarco.

Alexandre Fonseca explicou que o projecto de alargamento das instalações ocorreu na “sequência da minha última visita à Madeira”, onde “em conversa com o Governo Regional, ficou o compromisso de alargarmos aquilo que é a nossa já forte presença na Madeira”.

Com a ampliação do centro de atendimento foram criados 100 novos postos de trabalho e 86 novos pontos de atendimento. Actualmente, o call center da Altice na Madeira emprega 400 pessoas.

O presidente executivo da Altice frisou que esta aposta na Madeira é de um “Sucesso enorme, não só pela adesão em termos de postos de trabalho, mas pelos resultados, objectivos que estamos a conseguir com este serviço em particular”.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, acompanhou Alexandre Fonseca na visitas às novas instalações.