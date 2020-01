ALM e Comissão dos 600 Anos preparam vinda do Presidente da República e várias iniciativas para 2020

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues, e o presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos da Madeira e do Porto Santo, Guilherme Silva, reuniram, esta quinat-feira, dia 2 de Janeiro, para planear iniciativas conjuntas e preparar a visita do Presidente da República à Madeira, agendada para 27 de Março próximo.

“Essa visita à Madeira começará com uma Sessão Solene no parlamento regional, comemorativa dos 600 anos. Usará da palavra o Chefe do Estado e também o Presidente da Assembleia e cada um dos representantes dos partidos políticos”, revelou José Manuel Rodrigues à saída do encontro.

Marcelo Rebelo de Sousa vai ainda inaugurar, no dia 27 de Março, o Monumento dos 600 Anos.

“O parlamento predispõe-se, com o seu modesto orçamento, também a ajudar que estas comemorações deixem uma marca para o futuro. Uma marca relacionada com o nosso regime autonómico”, acrescentou o presidente da ALM.

A Comissão Executiva dos 600 Anos da Madeira e do Porto Santo e o Parlamento pretendem organizar algumas iniciativas conjuntas, cujo calendário será divulgado “em breve”, adiantou o executivo.