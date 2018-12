Albuquerque vota em São Martinho para a Comissão Política e o Secretariado do PSD/Madeira

As eleições directas para a Comissão Política Regional e para o Secretariado do PSD decorrem hoje, dia 14 de Dezembro, entre as 17h30 e as 20h30, nas várias sedes do Partido.

O presidente do PSD/M e único candidato a estas eleições, Miguel Albuquerque, votará na sede de São Martinho, pelas 19h00.

A lista liderada por Miguel Filipe Machado de Albuquerque, com a nova Comissão Política e o novo Secretariado, tomará posse a 19 de Janeiro de 2019, no primeiro dia o XVII Congresso do PSD/Madeira, onde serão eleitos os restantes órgãos do PSD/Madeira, nomeadamente a Mesa, o Conselho de Jurisdição e o Conselho Regional.