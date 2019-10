Albuquerque visita centro de saúde do Jardim do Mar

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 2 de Outubro, pelas 12 horas, o centro de saúde do Jardim do Mar, que recentemente recebeu várias obras de melhoramentos. Na oportunidade, será realizada a cerimónia que assinalará a nova denominação daquela unidade: Centro de Saúde Dr. Manuel Germano Gonçalves.

Recorde-se que o Conselho de Governo, reunido em plenário de 18 de Setembro de 2019, resolveu atribuir o nome de Manuel Germano Gonçalves ao Centro de Saúde do Jardim do Mar.

Manuel Germano Gonçalves foi uma personalidade de incontornável competência e saber, um médico carismático nascido em 15 de Junho do ano de 1921, na freguesia do Jardim do Mar, vindo a falecer na freguesia do Estreito da Calheta.