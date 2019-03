Albuquerque preside à entrega de apoios para reabilitar imóveis degradados

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, pelas 12 horas, à cerimónia de entrega de apoios ao abrigo do Programa de Reabilitação de Imóveis Degradados (PRID), no Salão Nobre do Governo Regional.

A Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, irá, neste âmbito, apoiar a reabilitação de 27 habitações degradadas.

Segundo nota da Presidência, o PRID é um programa de habitação que, através da atribuição de um apoio financeiro directo às famílias, economicamente carenciadas e sem hipótese de recorrerem ao crédito bancário, visa assegurar a realização obras necessárias à recuperação de habitações.