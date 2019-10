Albuquerque não confirma nem desmente Rodrigues como presidente do parlamento madeirense

Miguel Albuquerque, presidente do PSD e do Governo Regional da Madeira, não quis abrir o jogo quanto à hipótese que se tem falado de o partido mais votado nas últimas eleições legislativas abdicar em favor do futuro parceiro de Governo e no Parlamento, do cargo da Presidência do primeiro órgão de governo próprio da Região Autónoma.

O acordo com o CDS está assinado, mas falta ratificação pelo principal órgão do PSD regional, o que deve acontecer na segunda-feira. Só aí haverá posição oficial do partido que deverá confirmar José Manuel Rodrigues, presidente do CDS como líder do Parlamento Madeirense.

“Não confirmo nem desminto”, disse Albuquerque, quando confrontado pelos jornalistas à margem da cerimónia que assinalou os 26 anos do RG3.

Conforme o DIÁRIO avançou em primeira mão, a 25 de Setembro, José Manuel Rodrigues manifestou internamente a pretensão de ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, o que não é bem visto inclusivamente por outros elementos do CDS, além da previsível recusa de membros do PSD.