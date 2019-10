Albuquerque não afasta apoio a Costa se for para benefício da Madeira

O Governo da Madeira põe sempre à frente o interesse dos madeirenses. A garantir é de Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira e futuro indigitado presidente do Governo, quando questionado sobre a notícia do Expresso que dá conta da abertura do Governo madeirense para nova fase nas relações, citando declarações de Pedro Calado.

Albuquerque deixa, por isso, também, a porta aberta a um entendimento com António Costa, com uma condição clara: qualquer coisa que seja para benefício dos madeirenses será para fazer.

A posição de Albuquerque foi expressa à margem da assinatura do acordo político com o CDS, esta terça-feira, no Museu de Imprensa em Câmara de Lobos.