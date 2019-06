Albuquerque foi assistir às Marchas de Santo António: “Aqui eu estou em casa”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, é uma das milhares de pessoas que assistem, esta noite, ao desfile e concurso de marchas populares que a decorrer no centro da freguesia de Santo António, no Funchal. “Eu estou em casa”, assumiu o chefe do executivo madeirense, que lembrou que viveu 17 anos na freguesia.

Como seria de esperar, Albuquerque elogiou o evento organizado pela Junta de Freguesia de Santo António:“Eu vivi tantos anos aqui e sempre acompanhei estas marchas e estou muito satisfeito por estar no meio de tanta gente conhecida e amiga. Está óptimo e acho que é uma festa genuinamente popular que é o que nós precisamos”. “Se for preciso, faço tudo”, rematou, quando confrontado com a possibilidade de participar numa próxima edição das marchas.