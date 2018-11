Albuquerque escolhe José Prada para Secretário-Geral do PSD-Madeira

O deputado social-democrata e presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP na Madeira, José Prada, será o próximo Secretário-Geral do PSD-M. A decisão foi comunicada hoje aos vários interessados no processo eleitoral interno pelo actual presidente e novamente candidato à liderança.

O DIÁRIO sabe que Miguel Albuquerque tem as listas fechadas e a escolha feita implica a saída de Rui Abreu da liderança do Secretariado. Trata-se de uma reviravolta, já que, como noticiámos no início de Novembro, Rui Abreu era dado como certo no mesmo cargo, tendo até convidado para o mesmo a também deputada Rubina Leal.

Para a eleição da Comissão Política Regional e Secretariado, as candidaturas e as propostas de estratégia global devem ser entregues na sede do PSD-M endereçadas ao Presidente da Mesa do Congresso, até às 18 horas de amanhã.

A eleição da Comissão Política do PSD-M e do Secretariado realiza-se na sexta-feira, 14 de Dezembro de 2018, entre as 17h30 e as 20h30, e é convocada, em simultâneo, com a eleição dos delegados ao XVII Congresso Regional.

O XVII Congresso do PSD-Madeira reúne-se em sessão ordinária, a 19 e 20 de Janeiro de 2019, no Funchal, tendo como primeiro ponto da ordem de trabalhos a posse da Comissão Política e do Secretariado entretanto eleitos.

Saiba mais na edição de amanhã do DIÁRIO.