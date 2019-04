Albuquerque entregou 4 embarcações aos Vigilantes da Natureza no valor de 63 mil euros

Miguel Albuquerque entregou esta tarde, no Cais 8 do Porto do Funchal, quatro novas embarcações ao corpo de Vigilantes da Natureza.

O investimento do Governo Regional canalizado para o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) ascende aos 63 mil euros e dotará o corpo de Vigilantes a uma resposta mais rápida às fiscalizações marítimas na observação de cetáceos, pesca e mergulho nas diversas áreas protegidas da Região, bem como zelando pela preservação de diversas espécies, nomeadamente a Freira do Bugio e Lobo Marinho, dado que as equipas destacadas nas Ilhas Desertas ou Porto Santo detêm esse papel.

Nestas quatro embarcações destaca-se a aquisição de um semi-rígido (37 mil euros) e ainda três botes pneumáticos (22 mil euros).