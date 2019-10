Albuquerque elogia secretários não reconduzidos e garante que falou com todos pessoalmente

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque garantiu, em declarações a RTP Madeira, que falou pessoalmente com os secretários não reconduzidos antes de tornar pública a decisão. O chefe do executivo madeirense aproveitou ainda para deixar elogios aos mesmos, reforçando o voto de confiança nos três ex-secretários para os novos cargos que irão ocupar.

“Falei pessoalmente com todos os secretários e informei sobre as minhas decisões”, disse. Miguel Albuquerque não poupou elogios aos três ex-secretários, não tendo dúvidas de que vão “aproveitar a experiência e competência” no desempenho dos novos cargos para os quais foram nomeados.

Recorde-se que Rita Andrade vai deixar a Secretaria Regional e Assuntos Sociais para presidir ao conselho de administração do Instituto e administração da Saúde (IASaúde).

Amílcar Gonçalves, até agora secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, vai presidir à ARM - Águas e Resíduos da Madeira e Paula Cabaço, que deixa a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, para assumir a presidência do conselho de administração da APRAM - Administração dos Portos da Madeira.