Albuquerque e Calado cortam 17% nos seus orçamentos

Comparativamente com o bolo total do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019, a Presidência e a Vice-Presidência são os dois departamentos que mais cortam nas respectivas verbas repartidas pelas secretarias mais a Assembleia Legislativa da Madeira.

Cada um dos dois principais governantes da Madeira, corta 17,7% e 17,6% respectivamente para Miguel Albuquerque e Pedro Calado, embora o orçamento do líder do Executivo regional seja ínfimo comparado com o do seu ‘vice’.

Com mais de 5,68 milhões de euros face aos 6,9 milhões do orçamento de 2018, Albuquerque parece querer dar o exemplo no corte nas despesas. Segue-se o orçamento da Vice-presidência que, embora tenha, percentualmente o segundo maior corte, acaba por ser o maior de todos, uma vez que detém a maior fatia do bolo (mais de 635 M€ contra os 770,3 M€ do actual orçamento).

Seguem-se os dois departamentos que levam outra grande fatia (a tal área social), com uma troca de posições. Enquanto a Educação perde 1,1% do seu orçamento (de 371 M€ para 366,8 M€), a Saúde vê aumentar em 15,3% (dos 322,5 M€ para 372 M€).

Segue-se o Equipamento e Infraestruturas, cujas obras em previsão de levar a terreno ou em continuação, obrigam a um reforço de 19,7% de uns quase 303 milhões de euros para mais de 362,5 M€.

No entanto, o maior aumento percentual é da Secretaria da Agricultura e Pescas, que passa de 45,2 M€ para 62,2 M€. Ou seja, mais 37,4%.

Curiosamente a Secretaria do Ambiente perde pouco mais de 2,7 milhões de euros, mas que representa 11,1% do seu orçamento actual (24,7 milhões) para 22 milhões. A Secretaria que também perde, pouco, é certo, é o do Turismo e Cultura, que tinha cerca de 36,3 milhões para este ano e para 2019 vai ficar com pouco menos de 36 milhões (-1,7%). Do outro lado, a que pouco ganha é a Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais, com aumento irrisório de 0,3% (158 mil euros, mais precisamente), dos redondos 52,8 milhões para 52,9 M€.

Por fim, o parlamento regional cortará exactos mil euros, mantendo-se praticamente inalterada dos 13,642 milhões para 13,641 milhões de euros.

No total, este ORAM2019 sofre um corte inferior a 1% (-0,9%) dos 1.946.549 milhões de euros para os 1.928.650 milhões de euros para o próximo ano.