Albuquerque diz que “o jogo está em aberto”

O presidente do Governo Regional da Madeira está satisfeito pelo facto do Orçamento de Estado para 2020 consubstanciar o financiamento para a construção e para os equipamentos do novo hospital da Madeira. “Uma luta nossa durante todos estes anos” e que “é uma infra-estrutura fundamental para o futuro dos madeirenses”.

Esta tarde, à margem de uma cerimónia de entrega de apoios PRODERAM, Miguel Albuquerque acrescentou, no entanto, que há outros assuntos sobre a mesa, como o subsídio de mobilidade ou os juros, que serão discutidos na especialidade, pelo que ainda é cedo para avançar o sentido de voto dos deputados madeirenses com assento na Assembleia da República.

“O jogo ainda está em aberto. Só no fim do jogo é que podemos tirar conclusões. Há a aprovação na generalidade, a aprovação na especialidade. Vamos aguardar”. E sobre o facto da Madeira vir a receber menos verbas, o governante disse que tal deriva do crescimento do PIB regional. “É a consequência de termos tido óptimos resultados económicos”.