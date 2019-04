Albuquerque destaca números económicos, autarca responde com novo investimento

A circulação viária e a praça defronte do Caniço Shopping vão ser alvo de requalificação. Compromisso assumido esta tarde pela vereadora Élia Ascensão, durante a inauguração de um novo estabelecimento comercial e na presença do presidente do Governo Regional.

Em representação do presidente da autarquia santa-cruzense, a vereadora fez ousou quebrar o protocolo – falou depois de Miguel Albuquerque – para assumir que “o Caniço está a precisar de uma injecção de inovação”. Apesar do reparo, seguido de elogio aos empresários presentes na cerimónia, fez saber que a Câmara Municipal dará um contributo importante na revitalização desejada daquela centralidade, ao prometer a requalificação de toda a área pública em frente do centro comercial. Em causa um projecto que irá “repensar toda a praça e trânsito” de modo a garantir maior funcionalidade, inclusive no “acesso ao Centro Comercial”, investimento que irá complementar a nova variante do Caniço.

Pela segunda vez no mandato naquele Centro Comercial a inaugurar lojas, o presidente do Governo Regional considerou que é a “confiança instalada na sociedade madeirense” que leva os empresários a investir, afirmou à porta da nova loja ‘TIEN21/ElectroMendes’. Mais ainda quando a economia da Região cresce consecutivamente há 66 meses, registo que Albuquerque não se cansa de assinalar. O ritmo imparável desta vez foi reforçado com os indicadores da previsão para este ano, apontando um crescimento de 2,3%, facto particularmente sublinhado por ser superior à média nacional e europeia.