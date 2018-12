Albuquerque desmonta “boatos” e garante mais apoios às empresas

“Em ano de eleições circulam sempre boatos e andou a circular a ideia de que os programas de financiamento e investimento iam sofrer alterações e reduções, mas não vai acontecer nada disso, até vamos aumentar os apoios às empresas”, afirmou Miguel Albuquerque, na cerimónia de assinatura dos contratos de apoios do IDE a 87 empresas.

O presidente do Governo Regional fez questão de “desmontar” o “boato” de que as empresas teriam menos apoios e garantiu que, em 2019, os apoios com base nos programas comunitários terão as mesmas regras e até haverá um reforço de 12 milhões de euros, fruto da reprogramação do FEDER.´

Albuquerque lembrou que economia da Madeira cresce há 64 meses consecutivos e que a Região tem um crescimento do PIB de 2,6%, superior aos 2,3% nacionais e aos 1,6% de média da União Europeia.

Para 2019, o investimento do governo será de 650 milhões de euros, com destaque para a obra do Novo Hospital, orçada em 340 milhões de euros e cujo concurso internacional será lançado dentro de dias.

O presidente do governo destacou a redução fiscal, aprovado no orçamento para o próximo ano que faz com que, ao nível do IRS, os seis escalões sejam beneficiados.

No IRC, nos primeiros 15 mil euros de lucros que incluem cerca de 80% das empresas regionais, a redução é de 16 para 13%, a taxa mais baixa em todos o país. No regime geral, a taxa de IRC baixa de 21 para 20%.

“Somos a única região com redução efectiva de impostos e não aquela banha da cobra que andam a vender por lá”.

Miguel Albuquerque também referiu “um conjunto de decisões políticas com repercussão no rendimento das famílias”, como a redução do preço das creches, públicas privadas, com o governo a suportar 40% das mensalidades e a redução dos passes sociais que passam a custar 40 euros, no caso dos interurbanos e 30 euros para os urbanos.

“Será uma forma de devolver rendimento às famílias e gerar mais liquidez, o que terá repercussão no consumo e nas empresas”, afirma.

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial realizou a última entrega do ano, das verbas destinadas a funcionamento (75 projectos) e investimento (12) que totalizam 2,7 milhões de euros, dos quais 420 mil são da responsabilidade da Região.

Até agora, lembrou Jorge Faria, presidente do IDE, já foram entregues 64,6 milhões de euros às empresas madeirenses e o orçamento para 2018 teve uma execução de 100%.