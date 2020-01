Albuquerque apresenta programa funcional do novo hospital no dia da votação do Orçamento de Estado

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, esta sexta-feira, dia 10 de Janeiro, pelas 11h30, no Salão Nobre do Governo Regional, à cerimónia de apresentação do Programa Funcional do Hospital Central da Madeira.

No mesmo dia estava já agendado o debate e votação na generalidade da proposta do Orçamento de Estado para 2020, em que o Governo da República alocou para este ano 17,2 milhões de euros para o novo hospital, a construir em Santa Rita, conforme o DIÁRIO noticia na edição impressa desta quinta-feira. Uma votação que deverá contar com a abstenção dos deputados do PSD-Madeira, como também contamos na edição de hoje.

Concluída a prévia qualificação dos candidatos à construção do Hospital Central da Madeira, o Governo Regional inicia, em breve, a fase de apresentação e análise das propostas.

Neste âmbito, e aproveitando esta nova fase, o Governo Regional dá a conhecer, através desta iniciativa o novo Hospital Central da Madeira, com capacidade máxima de 607 camas em internamento.

A apresentação do Programa Funcional contará igualmente com a participação do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, dos secretários regionais de Equipamentos e Infraestruturas e de Saúde e Protecção Civil, Pedro Fino e Pedro Ramos, respectivamente, bem como do arquitecto responsável pela concepção da nova unidade de saúde, Ilídio Pelicano.

Recorde-se que a nova unidade hospitalar representará um investimento na ordem dos 352 milhões de euros, incluindo equipamentos e expropriações.