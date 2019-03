Albuquerque acredita que se assiste a uma “politização da Saúde”

“Nós somos um partido que trabalha em conjugação com a sociedade civil e pretendemos ouvir as pessoas no sentido de termos um programa e apresentarmos um programa ao nosso eleitorado, que corresponda às expectativas dessa mesma sociedade”, afirmou, esta tarde, Miguel Albuquerque.

O presidente do PSD/Madeira, esteve na Casa das Mudas, no âmbito do ‘Compromisso Madeira’ dedicado ao concelho da Calheta. Miguel Albuquerque afirmou que o objectivo passou por perceber quais as necessidades para o futuro.

“Neste momento, o Governo Regional da Madeira está a cumprir todos aqueles compromissos que assumimos com a população e, neste momento, precisamos de ouvir as pessoas para saber aquilo que é necessário para os próximos quatro anos”, assumiu Albuquerque.

Questionado sobre se o debate constante sobre a Saúde poderá prejudicar, Miguel Albuquerque afirmou que “se tem politizado muito a Saúde”. “Não tenho nenhuma dúvida de que nunca houve tanto investimento na Saúde na Madeira, nunca houve tantos médicos, tantos enfermeiros, tanto investimento ‘per capita’ na Saúde e, aqui na Calheta, é um exemplo disso”, afirmou, referindo-se ao arranque das obras no Centro de Saúde. “O que existe é uma politização da Saúde e a Saúde como uma questão política”, tornou a frisar o presidente do Governo Regional. Albuquerque comparou o investimento que tem sido feito na Saúde a nível nacional, ressalvando que esse tem decrescido. “Evidentemente, todos os serviços de Saúde na Europa, na Madeira, têm falhas pontuais, mas a Saúde na Madeira oferece credibilidade e segurança a toda a população”. terminou.