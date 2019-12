Aguaceiros e nevoeiro no regresso da Feira ao Santo da Serra

A Feira do Santo da Serra está hoje de volta, depois do acordo entre a Diocese do Funchal, associação de feirantes e agora a Câmara de Machico.

A principal novidade é o pagamento de 50 cêntimos para estacionar no parque afecto à feira.

Os feirantes ainda estão a montar as bancas mas lamentam que algumas das protecções tenham tido que ser retiradas, ainda para mais quando neste primeiro dia chove.

A solução agrada e agora é claro que, quem não pagar, não tem direito a montar a sua banca.