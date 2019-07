Agricultura de Santana sem razões de queixa do GR

Na inauguração do balcão da SRAP, o primeiro na Região, situado nas instalações do Centro Cívico de Santana, o presidente da Câmara Municipal local, Teófilo Cunha agradeceu ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a abertura do serviço de proximidade, admitindo que “na parte agrícola Santana não tem razões de queixa do GR”, apesar de deixar transparecer que a Escola Agrícola da Madeira, criada em São Vicente, deveria ter ficado no seu concelho, o maior em produção agrícola da Madeira, lembrou.

Na resposta, Albuquerque disse ter uma boa notícia para o autarca do CDS, ao garantir que está iminente o Visto do Tribunal de Contas que permitirá retomar a obra da via expresso entre a Ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge, concluindo que em breve “Santana vai ficar muito muito mais perto da Escola Agrícola”, rematou.

Anunciou ainda que dentro de mês e meio será aberto o segundo balcão da SRAP, dessa feira no Concelho da Calheta.