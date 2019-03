Agricultores do Porto Santo sensibilizados para apoios a projectos agrícolas

Cerca de 50 agricultores apareceram no final desta quarta-feira, no campo experimental do Farrobo, para uma sessão de esclarecimento sobre os apoios Financeiros à produção agrícola e ao investimento na agricultura e agro-indústria, no âmbito dos programas POSEI-MAPL e PRODERAM - 2020.

Marco Costa do programa PRODERAM falou ao DIÁRIO esclarecendo que efectivamente foi até ao Porto Santo “sensibilizar os agricultores para os apoios que podem aceder através do PRODERAM 2020”.

Segundo o técnico, estes apoios serão concedidos “nos investimentos agrícolas e nas ajudas directas à agricultura”, isto é, serão “disponibilizados todos os apoios nas candidaturas, na elaboração nos pedidos de pagamento e em tudo em que for necessário”. A agricultura pode não ser muita no Porto Santo, no entanto, “as culturas que existem são sempre de boa qualidade”.

Já se o agricultor porto-santense deve ou não investir neste campo, Marco Costa foi categórico. “Vale, vale e vale a pena” porque, explicou, “se os agricultores recorrerem a apoios comunitários isso ajuda a recuperar o investimento muito mais rápido”.

O técnico do PRODERAM disse ainda que a Madeira “tem taxas de apoio que vão até 75% do investimento que o agricultor precisa de fazer para desencadear um projecto agrícola”.

Esta acção teve colaboração conjunta da DRAPS - Direcção para Administração Pública do Porto Santo, através da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas e Associação dos produtores da Ilha Dourada.