Aeroporto da Madeira serviu de modelo para japoneses

Há 16 anos, técnicos do Japão visitaram a Madeira para estudar os pilares do Aeroporto da Madeira com a intenção de aplicar o mesmo sistema no aeroporto de Tóquio.

A manchete do DIÁRIO destacou, na época, que a obra de ampliação do Aeroporto da Madeira tivera despertado o interesse da engenharia mundial, quanto às soluções adoptadas para a extensão da pista de aterragem que, como sabemos, se estende sobre estacas e pilares de betão armado implantados num aterro conquistado ao mar no lado de Machico.

Nessa altura, estiveram na Madeira dois técnicos do ‘Overseas Costal Area Development Institute of Japan’ (OCDI), entidade responsável pela extensão do Aeroporto de Haneda, em Tóquio, para contactar com a ANAM, empresa que concessionária do Aeroporto Internacional da Madeira, para estabelecer contacto e angariar informação juntos dos engenheiros que estiveram envolvidos na criação da ampliação da pista do aeroporto da Madeira.

Antes da visita dos técnicos japoneses à Madeira, uns meses antes, técnicos holandeses, também interessados no sistema usado na Região, admitiram que a ampliação do Aeroporto Internacional Princesa Juliana, na ilha de St. Maaten, nas Antilhas Holandesas, deveria também seguir uma solução semelhante à do aeroporto da Madeira, dado que a pista de aterragem estava implantada sobre um bocado de terra entre duas praias.