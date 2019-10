‘Acreditar’ celebra 25 anos com caminhada no Funchal a 12 de Outubro

A Associação Acreditar celebra 25 anos de actividade junto dos que sofrem de cancro, possibilitando às famílias que se deparam com este diagnóstico, mais conforto e melhor qualidade de vida.

A Associação está presente, há 25 anos, em todos os centros de oncologia pediátrica do país e, em 2018, as casas da Acreditar de Lisboa e Coimbra acolheram cerca de 44 famílias da Madeira.

Por esta razão, os 25 anos da associação serão celebrados este sábado, 12 de Outubro, com uma caminhada em quatro cidades do país: Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal. Na capital madeirense, o percurso pedestre realiza-se entre os Jardins do Lido e a Câmara Municipal do Funchal.

As inscrições decorrem até quinta-feira, dia 10, e poderão ser feitas presencialmente na casa da Acreditar, no Funchal, ou aqui