ACIF participou no evento Crescimento Azul na Economia do Atlântico

A ACIF-CCIM marcou ontem presença na jornada Crescimento Azul na Economia do Atlântico, em Gran Canária. Este evento aconteceu no âmbito do projecto Smart Blue - Rede de Clusters Marítimos e Marinhos para a Competitividade das PME’s da Economia Azul.

Este evento teve como objectivo analisar e discutir as atuais e futuras perspectivas da economia azul na região do Atlântico.

O projecto Smart Blue - Rede de Clusters Marítimos e Marinhos para a Competitividade das PME’s da Economia Azul tem como objectivos potenciar a competitividade das empresas marinho-marítimas do espaço de cooperação da Macaronésia, através de uma rede suprarregional de clusters e agentes da economia azul que promovam processos de inovação e internacionalização aproveitando as sinergias, potencialidades e recursos conjuntos.