A Academia Madeirense das Carnes/ Confraria Gastronómica da Madeira participou, no sábado (dia 10 de Novembro) no evento ‘Bucho da prova’, organizado pela Confraria do Bucho Raiano (Almeida), em Lisboa.

Para a Academia Madeirense o “uso da gastronomia na promoção turística de um território” (e dá exemplo da Córsega) é “um exemplo a seguir”.