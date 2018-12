Realizou-se esta terça-feira a sessão de abertura da XI feira do livro da escola do Lombo do Guiné, no Arco da Calheta, com a presença dos escritores Francisco Caldeira e Violante Saramago Matos. Francisco Caldeira é o autor da obra infantil Lauri – a fada da Madeira, que versa sobre a história e o património natural da região. Violante Saramago Matos lançou no passado dia 23, a obra infantil Quinas pelo mar fora, tendo presenteado a escola com o seu mais recente livro.

De referir que a escola assinala também a Semana Regional da Pessoa com Necessidades Especiais, de 3 a 7 de dezembro, com variadas actividades em torno desta temática.