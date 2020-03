Abastecimento da Região garantido com navios a descarregar no Porto do Caniçal

O navio ‘Pengalia’, com 360 contentores, chegou esta manhã ao Porto do Caniçal e começou de imediato a descarregar. Este é o primeiro de três porta-contentores que deverão chegar, entre hoje e segunda-feira, garantindo o abastecimento normal da Região.

O navio veio de Lisboa e sai amanhã, ao final da tarde. No domingo e no início da próxima semana deverão chegar mais dois, o ‘Maria Laura’, proveniente de Sines e o ‘Yasemin’.

Na apresentação das medidas de contenção da pandemia de coronavírus, o presidente do Governo Regional disse que o abastecimento da Região estava garantido, mesmo com a greve dos estivadores do Porto de Lisboa. A chegada do ‘Pengalia’ confirma o que foi dito por Albuquerquel que apelou aos madeirenses para que evitassem uma corrida aos supermercados, uma vez que não haverá escassez de produtos.