Abaixo de 0ºC mas sem chuva

A noite foi fria, mas sem neve. A temperatura mínima registada hoje a partir das 0 horas foi de -0,5C no Pico do Areeiro, mas já ontem, pelas 20 horas, os termómetros chegaram a registar neste local -1,4 graus Celcius. Como praticamente não ocorreu precipitação no local durante esta madrugada, (0,1 mm), não houve a combinação essencial para a queda de neve.

A título de curiosidade, a mínima registada ontem pelas 20 horas no Pico do Areeiro fi também a temperatura mais baixa deste Outono no segundo pico mais alto da Madeira, tendo-se mantido sempre negativa até a primeira hora desta madrugada. Esta estação foi a única que registou valores abaixo de zero, sendo que às 8 da manhã os termómetros já tinham subido aos 1,1, ainda assim bem frio.

No Funchal, a temperatura mais baixa foi registada na estação do Observatório, foi de 13,5 às 6h40.