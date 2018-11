É já esta sexta-feira, dia 30 de Novembro,entre as 18 e as 21 horas, que a Madeira Wine Company promove uma prova exclusiva de vinhos na ‘A Loja do Vinho’, que fica sitiada na Avenida Arriaga.

O evento ‘A Noite d’ A Loja do Vinho’ contará com a presença de diversos produtores nacionais e regionais e estarão em prova mais de 30 vinhos exclusivos, de várias regiões demarcadas e apenas disponíveis naquele espaço.