“A estrada está aberta, a obra está feita, o resto é conversa fiada”, sublinha Albuquerque

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante o discurso, após a caminhada de ‘inauguração’ à Cota 500, sublinhou que o importante é que “a estrada está aberta, a obra está feita, o resto é conversa fiada”.

O líder do executivo assumiu ainda o compromisso de melhorar a circulação no caminho da Ribeira Grande no próximo mandato, bem como o alargamento e criação de rotunda para melhor fluir o trânsito.

Também justificou o vultuoso investimento (9 milhões de euros nos 800 metros de extensão hoje inaugurado) lembrando que os cidadãos das zonas altas têm os mesmos direitos dos outros. Contestou “a ideia de que as zonas altas estão perdidas. As zonas altas estão integradas”, sublinhou