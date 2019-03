’A eliminação da Discriminação Racial’ esteve em debate na Escola Atlântico

A Escola Profissional do Atlântico acolheu, esta manhã, uma tertúlia com o tema ‘a eliminação da Discriminação Racial’, uma iniciativa que juntou 70 alunos e docentes, neste que foi o 1.º Dia Nacional para a Eliminação da Discriminação Racial.

O evento foi promovido pelo Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através da representante do Governo Regional da Madeira na Comissão para a Igualdade Contra a Discriminação Racial, Mariana Bettencourt e contou com várias entidades convidadas.

De acordo com nota da SRIAS, as questões em reflexão “tiveram como objectivo debater a importância da atitude, comportamento, empatia e autoestima de cada um/a relativamente a temas como a discriminação racial/xenofobia, o sentimento de discriminação, a melhor atitude perante a discriminação terminando com uma mensagem dos/as convidados/as aos/às jovens presentes sobre a importância da comemoração do Dia Nacional para a eliminação da discriminação racial”.