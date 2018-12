8.330 pessoas inscritas há mais de um ano no desemprego na Madeira

São 8.300 os inscritos no Instituto de Emprego da Madeira há mais de um ano. Os desempregados de longa duração são jovens com baixas qualificações e pessoas na faixa etária entre os 45 e os 54 anos. Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do DIÁRIO.

Na mesma edição em que o responsável regional da Ordem dos Médicos diz que estes profissionais estão “calados e desmotivados” e “têm vontade de fugir”. O novo hospital, que poderá resolver grande parte dos problemas da Saúde, continua com o financiamento da República por resolver. As novas contas, depois de retirado o IVA, apontam para uma comparticipação de Lisboa que deverá ficar nos 39%.

Na gala da ‘Bola de Ouro’, em Paris, Luka Modric impediu que Cristiano Ronaldo conquistasse o sexto troféu. O Croata intrometeu-se no duelo Messi- Ronaldo que marcou os últimso dez anos.

É Natal e tempo de diversões espectáculos. Em Água de Pena uma pista de gelo com 450 metros quadrados é atracção principal. O espectáculo de Joaquim Monchique só tem 50 lugares disponíveis.

