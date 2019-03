7 voos já cancelados e 12 divergidos no Aeroporto da Madeira por causa do vento forte

Às 17 horas o resultado desta terça-feira demasiado ventosa junto ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo saldava-se por 7 voos comerciais de passageiros cancelados (chegadas e partidas), 12 divergidos e outros tantos em ‘suspenso’. Além destes encontram-se três aeronaves ‘às voltas’ e outras tantas que ainda não partiram e/ou reprogramaram as viagens para mais tarde. Tudo por causa dos fortes constrangimentos na operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo devido ao vento demasiado forte que teima em fustigar o extremo Leste da ilha. Vento que hoje já registou rajada de 82 km/h junto à torre de controlo do aeroporto, tendo baixado na última hora para rajada de até 65 km/h.

O Aeroporto do Porto Santo tem sido particularmente concorrido. Ao longo desta terça-feira já aterraram neste aeroporto de recurso 14 aeronaves desviadas do Funchal (12 comerciais de passageiros, o avião cargueiro e um pequeno jacto privado).

A juntar à confusão aérea, em terra está instalado o caos, com milhares de passageiros afectados pela inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira.