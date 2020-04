De acordo com a última actualização diária do boletim do IASaúde, feita esta terça-feira, 67 casos suspeitos na Madeira aguardam resultado laboratorial. Recorde-se que Região não registou novos casos positivos nas últimas 24 horas, mantendo-se os 85, 13 dos quais já recuperados.

Neste momento são 72 os casos de infecção activo, que “mantêm o seu estado”. “Um doente permanece internado na unidade de cuidados intensivos e outros dois continuam na unidade de internamento dedicada à covid-19” no Hospital Dr. Nélio Mendonça, referiu a vice-presidente do IASaúde. Os restantes doentes permanecem em isolamento no seu domicílio ou em unidade hoteleira.

Até ao momento já foram estudados 750 casos suspeitos na Região, 605 dos quais com resultado negativo.