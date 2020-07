Madeira mantém três casos activos e 4.136 pessoas estão a ser vigiadas

A Madeira mantém três casos activos de covid-19, todos identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no aeroporto. Por outro lado, disparou o número de pessoas que estão a ser vigiadas. São agora 4.136 os que estão identificados e a ser acompanhados pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região, agora com recurso a 'MadeiraSafetoDiscover'. Desse número, 1.735 encontram-se em vigilância activa.

Os dados foram avançados esta tarde pelo IASaúde, no habitual boletim epidemiológico. No documento pode ler-se que até este domingo foram contabilizadas na Madeira 1.550 notificações de casos suspeitos de covid-19, 1.457 das quais não se confirmaram. No total, a região regista, à data, 93 casos confirmados dos quais 90 estão dados como recuperados.

Relativamente ao caso suspeito identificado no aeroporto, na quinta-feira, no contexto desta operação há a reportar que o mesmo não se confirmou, tendo sido descartado pelas autoridades de saúde após concluídas as análises laboratoriais.

O que se sabe dos três casos activos?

De onde vinha? De onde é? Caso identificado em que dia? Sexo? Idade? Onde está? Lisboa e Vale do Tejo Funchal 21 de Junho Feminino 30-39 anos Em hotel Lisboa e Vale do Tejo Santa Cruz 17 de Junho Masculino 50-59 anos Em hotel Lisboa e Vale do Tejo Santa Cruz 4 de Julho Feminino 30-39 anos Numa residência

Quanto às linhas telefónicas criadas no âmbito o plano de contingência, a Linha SRS24 totaliza 9.206 contactos, mais 31 chamadas nas últimas 24 horas. Já o total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASaúde é agora de 1.559, com 151 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto.

Testes para despiste de covid-19 realizados na Região

No que respeita ao total de testes à covid-19 realizados na Madeira, foram processadas 25.400 amostras (até ao fim do dia de ontem). Já no contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada no aeroporto da Madeira, há a reportar um total cumulativo de 1.915 colheitas para teste à covid-19 realizadas no local (até às 15 horas deste domingo).